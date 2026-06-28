الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان عاجل، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تتصدى في هذه الأثناء لهجمات معادية تتمثل في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أراضي البلاد.

وطمأنت رئاسة الأركان في بيانها المواطنين والمقيمين، موضحةً أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في الأرجاء هي نتيجة طبيعية لعمليات الاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي لإسقاط الأهداف المعادية والتعامل معها في الجو.

كما وجهت القيادة العسكرية نداءً عاجلاً للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتقيد التام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.