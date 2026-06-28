ترامب: قصفنا إيران وقد "نضطر لإكمال المهمة عسكرياً"

قال ‌الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الجيش الأميركي ⁠قصف لإيران مواقع تخزين صواريخ وطائرات ‌مسيرة ومواقع رادار ساحلية ‌على خلفية انتهاكها ‌اتفاق وقف إطلاق ‌النار ‌المبرم بين البلدين.

وكتب ​ترامب ‌على ​تروث سوشال "قد ⁠يأتي وقت ​لا ⁠نعود فيه ⁠قادرين على التصرف ⁠بعقلانية، وسنضطر لإكمال المهمة عسكرياً بعد أن بدأناها بنجاح ‌كبير".

وأضاف "إذا حدث ذلك، فلن ​تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة".