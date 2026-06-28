ترامب: قصفنا إيران وقد "نضطر لإكمال المهمة عسكرياً"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الجيش الأميركي قصف لإيران مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع رادار ساحلية على خلفية انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين.
وكتب ترامب على تروث سوشال "قد يأتي وقت لا نعود فيه قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر لإكمال المهمة عسكرياً بعد أن بدأناها بنجاح كبير".
وأضاف "إذا حدث ذلك، فلن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة".
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