في أحدث رسائله البصرية.. ترامب يظهر كـ "أطلس" يحمل العالم على كتفيه

في خطوة تبرز استمرار اعتماده على الأدوات الرقمية الحديثة لتمرير رسائله السياسية، نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صورة لافتة مُولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر حسابه الرسمي على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يظهر فيها بمظهر ملحمي وهو يحمل مجسماً ضخماً للكرة الأرضية.

وتُظهر الصورة، التي نشرها ترامب عن نفسه، وهو في وضعية تعبيرية مستوحاة من الأساطير اليونانية وتحديداً شخصية "أطلس" الشهيرة، حيث يبدو جاثياً بركبة واحدة على قمة جبلية صخرية وعرة وهو يرفع العالم فوق كاهله باقتدار.

وعلى الرغم من الطابع الخيالي والدرامي للمشهد، حافظ ترامب في هذه اللوحة الرقمية على مظهره الكلاسيكي الشهير المتمثل في البدلة الداكنة وربطة العنق الحمراء، في حين يلتف العلم الأميركي حول كتفه ويتدلى بأسلوب سينمائي ليغطي جزءاً من جسده ويمتد فوق الصخور تحته، وسط أجواء محاطة بقمم جبلية ضبابية وأشعة شمس ذهبية ساطعة تتخلل الغيوم لتضفي هالة من القوة والصمود على الهيئة العامة للصورة.

وهذا المنشور محاولة واضحة لتوجيه رسالة بصرية مكثفة ومؤثرة إلى قاعدته الانتخابية، تسعى إلى ترسيخ صورته الذهنية كقائد استثنائي يتحمل أعباء الأمة الأميركية، بل والعالم بأسره، والإيحاء بقدرته العالية على مجابهة الضغوط السياسية والقانونية المستمرة نيابة عن مؤيديه.

كما تسلط هذه الخطوة الضوء مجدداً على تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة إعلامية وسلاح سياسي فعال في الفضاء الرقمي، حيث بات السياسيون يعتمدون على المشاهد البصرية المصممة خصيصاً لخلق سرديات تتجاوز الواقع، بهدف إثارة التفاعل والجدل وتعزيز الحضور الجماهيري في المحافل السياسية.