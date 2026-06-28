واشنطن تجيز لشركات الوصول إلى «ميثوس»

أعلنت شركة «أنثروبيك» أنها حصلت على تصريح من الحكومة الأميركية، يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي «ميثوس 5». وكانت السلطات الأميركية حظرت في وقت سابق الوصول إلى نموذج «ميثوس 5»، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأفاد ناطق باسم «أنثروبيك» بأن الشركة، ستواصل محادثاتها مع الحكومة لـ«توسيع نطاق الوصول إلى نموذج ميثوس 5، وإعادة إتاحة نموذج فيبل 5» للعامة. وفي 12 يونيو، أجبرت الحكومة الأميركية شركة «أنثروبيك» على قطع سبل الوصول إلى أحدث نموذجين لها من الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اكتشاف ثغرات في تدابير الحماية التي وضعت لمنع إساءة استخدام هذه الأدوات.