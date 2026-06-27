زلزال ثالث بقوة 5.6 درجات يضرب محيط منطقة أراغوا في فنزويلا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت قبالة سواحل ولاية أراغوا في فنزويلا، دون ورود تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جديدة.

ويأتي الزلزال الثالث في وقت حرج جداً تعيشه البلاد، بعد أن ضرب زلزالان مدمران متتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجة العاصمة كاراكاس والولايات المحيطة بها قبل أيام قليلة (في 24 يونيو)، وصُنفا كأعنف كوارث فنزويلا الزلزالية منذ أكثر من قرن.