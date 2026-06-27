ألمانيا تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة لليوم الثاني على التوالي

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت ذروة الحرارة 41.5 درجة مئوية في بلدة موكيرن-درفيتس، وفقاً لما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الألمانية استنادا إلى بيانات أولية. وأوضحت الهيئة، رداً على استفسار، أن الرقم القياسي الجديد تم تسجيله عند الساعة 16.20 في البلدة الواقعة بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا.

وكانت الهيئة سجلت أمس الجمعة، في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن (عاصمة ولاية زارلاند)، درجة حرارة بلغت 41.3 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها في ألمانيا حتى ذلك الحين. لكن هذا الرقم القياسي حُطم مجدداً اليوم في محطة الرصد الجوية نفسها، إذ أظهر مقياس الحرارة 41.4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة بعد الظهر في شمال غربي عاصمة ولاية زارلاند.