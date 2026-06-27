الحكومة الفرنسية تعلن وفاة 74 شخصاً غرقاً خلال موجة الحرّ

أحصت السلطات الفرنسية 74 وفاة غرقاً منذ 18 يونيو، على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز.

وقال في مقابلة، اليوم السبت، مع صحيفة لوباريزيان إن هذه الوفيات وقعت "بشكل كبير في مسطحات مائية غير مصرّح بها وغير خاضعة للمراقبة، مثل: الأنهار، والبحيرات، والبرك، والمسابح الخاصة.

وأضاف: "هناك ظاهرة صدمة حرارية، وأحياناً نشاط مفرط، نلاحظ عدداً كبيراً من الوفيات جراء أزمات قلبية".