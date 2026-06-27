مقتل طيار وإصابة 13 آخرين في اصطدام طائرة بناطحة سحاب في بكين

قالت السلطات الصينية، اليوم السبت، إن طائرة صغيرة اصطدمت بمبنى في بكين أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 آخرين.

وقالت سلطات مقاطعة تشاويانج وهي منطقة تجارية حيوية، إن الطائرة الرياضية الخفيفة اصطدمت بناطحة سحاب وتسببت في خسائر بشرية.

ولم يحدد البيان القصير الذي نشر عبر تطبيق "وي تشات" اسم المبنى أو هوية الطيار. وقالت خدمة "فلايت رادار 24" التي تتعقب الرحلات الجوية العالمية أمس الجمعة، إن الطائرة اصطدمت ببرج "سيتيك" المعروف أيضاً بـ"تشاينا زون" الذي يبلغ ارتفاعه 528 متراً ويقع شرق طريق دائري رئيس ضمن مجموعة من ناطحات السحاب.

يشار إلى أن برج "سيتيك" المؤلف من 108 طوابق واحد من أكثر ناطحات السحاب المعروفة في بكين وهو أطول مبنى في المدينة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي وقع بالمدينة التي يخضع مجالها الجوي لضوابط صارمة بما في ذلك حظر أخير على الطائرات المسيرة. وقالت السلطات إن هناك تحقيقا جاريا في الحادث.