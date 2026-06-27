أستراليا تخصص 113 مليون دولار لمواجهة إنفلونزا الطيور

خصصت الحكومة الأسترالية 113 مليون دولار أسترالي لتعزيز إجراءات الأمن الحيوي لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور شديد الخطورة (H5N1)، في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس وحماية قطاع الدواجن والثروة الحيوانية.

وأوضحت وزيرة الزراعة والثروة السمكية والغابات الأسترالية جولي كولينز، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية بالتعاون مع حكومات الولايات والأقاليم، مؤكدةً عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس في مزارع الدواجن التجارية حتى الآن، مع استمرار عمليات الرصد والمراقبة والاستجابة في أنحاء البلاد.