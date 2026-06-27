ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو إلى 1203 حالات والسلطات تشدد إجراءات الاحتواء

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1203 حالات، بينها 321 وفاة، وفق بيانات حكومية صدرت الجمعة.

وفي إطار جهود احتواء التفشي، شددت السلطات إجراءاتها، وفرضت قيودا على سفر العائدين من المناطق المتضررة، بحسب وزارة الاتصالات والإعلام.

ويعود التفشي، الذي أُعلن عنه في منتصف مايو الماضي، إلى سلالة "بونديبوجيو"، التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح مرخّص أو علاج نوعي.