ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 920 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا العاصمة الفنزويلية كاراكاس والمناطق المجاورة إلى 920 قتيلاً، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألف شخص.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل تشارك في عمليات البحث عن ناجين، في وقت أعلنت فيه السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.

ويُعد الزلزالان من أقوى الزلازل التي شهدتها فنزويلا منذ أكثر من قرن، إذ أُخليت العديد من المباني في المناطق المتضررة، فيما امتدت آثار الهزات الارتدادية إلى مناطق بعيدة، بينها الأمازون البرازيلية.