أكسيوس: موجة حر "خطيرة" تضرب أميركا الأسبوع المقبل

قال موقع أكسيوس إنه من المتوقع أن تتسبب ظاهرة «القبة الحرارية» في موجة من درجات الحرارة المرتفعة بشكل خطير، وأن تؤثر على أجزاء واسعة من النصف الشرقي من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مضيفاً أن موجة الحر الشديدة قد تستمر طوال فترة احتفالات الرابع من يوليو.

وأضاف الموقع الأميركي "إن درجات الحرارة والتي تتراوح بين 32 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى الرطوبة العالية، ستؤدي إلى مؤشرات حرارة تقترب من 40-44 أو تتجاوزها في العديد من المناطق"، كما كتب خبراء التنبؤات الجوية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ووفقاً لأكسيوس "ستكون درجات الحرارة الصغرى خلال الليل دافئة للغاية، مع احتمال تسجيل بعض درجات الحرارة الصغرى القياسية، مما لن يوفر أي راحة تذكر من الحرارة خلال ساعات الليل".

وأضاف الموقع أن المدن من مينيابوليس وشيكاغو إلى ناشفيل وأتلانتا ستتعرض لمستويات خطيرة من الحرارة الشديدة الأسبوع المقبل، بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وحذر من أن هذه الظروف المناخية ستؤثر على "أي شخص لا تتوفر له وسائل التبريد أو الترطيب الكافية، وكذلك تفرض ضغوطًا على القطاع الصحي والصناعات والبنية التحتية".