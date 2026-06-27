غارات أميركية جوية ضد إيران رداً على استهداف سفينة في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية شن ضربات ضد إيران رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، الخميس.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان، أن طائرات أميركية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن "العدوان غير المبرر الذي شنته القوات الإيرانية على سفينة تجارية شكّل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار".