المنظمة البحرية الدولية: مقتل 14 بحاراً وأكثر من 600 سفينة لا تزال محاصرة في مضيق هرمز

شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو انطونيو دومينجيز، على ضرورة تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز وتحييد الممرات المائية العالمية. وأكد في تصريحات حازمة أنه لا ينبغي، تحت أي ظرف، استخدام قطاع الشحن البحري كورقة ضغط في أي صراعات جيوسياسية.

وفي تفاصيل الوضع الميداني وجهود الإنقاذ، كشف الأمين العام أن المنظمة والجهات المعنية تمكنت خلال الأيام الأربعة الماضية من إجلاء 150 سفينة بسلام، كان على متنها نحو 4 آلاف بحار. ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك أكثر من 600 سفينة محاصرة. ومع بدء أعداد كبيرة من السفن في مغادرة المنطقة، وجهت المنظمة دعوة لجميع القباطنة بعدم المغامرة بسلوك أي مسارات ملاحية غير معتمدة تجنباً للمخاطر.

وأوضح الأمين العام أن الخيارات المتاحة حالياً للخروج من المضيق تقتصر على مسارين رئيسيين؛ أحدهما يخضع لإدارة وسيطرة إيران، بينما يخضع الآخر لسيطرة وتنسيق مشترك بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان.

وأعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مقتل 14 بحاراً منذ اندلاع التوترات الحالية. وأكد المنظمة باشرت بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات حادثة استهداف تعرضت لها إحدى السفن يوم أمس، وذلك فور إتمام عبورها من المسار الملاحي الجنوبي.