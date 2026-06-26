البديوي: مجلس التعاون يرفض فرض رسوم في مضيق هرمز

جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، رفض دول المجلس فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز. وقال البديوي في تصريحات لـ قناة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، إن "حتى سلطنة عمان لا توافق على مثل هذه الرسوم".

كما علق على التقارير التي أشارت إلى تلقي إيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، بموجب مذكرة التفاهم الأخيرة مع الولايات المتحدة. وقال البديوي: "لا علم لنا بمبلغ الـ 300 مليار دولار المطروح لإعادة إعمار إيران".

وأضاف: "لم يطرح علينا الأمر لا رسميا ولا بشكل غير رسمي، ولم نبحثه مع واشنطن"، حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخرا جولة خليجية.

وتابع: "أريد أن أصدق تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، لكننا نطالب برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها، ووضوحا بشأن مخزون اليورانيوم".

ومن جهة أخرى، كشف البديوي أن المجلس لديه "أدلة وإحداثيات وصور تؤكد أن الهجمات الأخيرة على دول الخليج مصدرها العراق".

ورحب البديوي بخطة سلطنة عمان لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز.