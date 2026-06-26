ترامب: نتفاوض مع إيران من موقع قوة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران "من موقع قوة"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وذلك في وقت أكد فيه أن مضيق هرمز يشهد حركة نفطية قياسية بعد إعادة فتحه.

وأضاف خلال تصريحات في البيت الأبيض، أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرته خلال يوم واحد، واصفاً ذلك بأنه "أعلى مستوى في تاريخ المضيق"، معتبراً أن انخفاض أسعار النفط سينعكس على أسعار السلع وتكاليف الإنتاج.

وأكد أن الولايات المتحدة "تتفاوض من موقع قوة"، مضيفاً أن الإيرانيين "يعرفون ذلك".