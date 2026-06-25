اعتباراً من 20 سبتمبر.. المغرب يلغي التوقيت الصيفي ويعود إلى توقيت غرينيتش

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بشكل نهائي والعودة إلى التوقيت المعتمد على غرينيتش، بدءاً من 20 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن القرار جاء عقب مشاورات واجتماعات حكومية، مؤكداً أنه يهدف إلى مواءمة التوقيت الرسمي للبلاد مع احتياجات المغاربة وتحسين ظروفهم المعيشية.

وكان المغرب يعتمد نظام التوقيت الصيفي على مدار العام من خلال تقديم عقارب الساعة بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، مع استثناء شهر رمضان الذي كانت تُعاد خلاله الساعة إلى توقيت غرينيتش لتيسير مواعيد الصيام والعبادات.