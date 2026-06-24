السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات 15% من أول يوليو

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، تشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

كما نص القرار على سريان الزيادة بنسبة 15% على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن.