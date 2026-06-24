قاضية فيدرالية تمنع ترامب من تطبيق شرط تقديم دليل المواطنة من أجل التصويت

منعت قاضية فيدرالية اليوم الأربعاء بشكل دائم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تنفيذ معظم أمره التنفيذي الأول بشأن الانتخابات، والذي سعى جزء منه إلى مطالبة الناس بإظهار دليل وثائقي على المواطنة عند تسجيلهم من أجل التصويت.

ويحول الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية دينيس كاسبر في بوسطن بشكل فعال الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قبل عام، والذي منعت فيه مؤقتا العديد من جهود ترامب لإصلاح الانتخابات، إلى حظر دائم.

ورفضت كاسبر حجة الإدارة بأن الدعوى القضائية لمنع التغييرات التي رفعها المدعون العامون الديمقراطيون بالولاية كانت سابقة لأوانها لأن القواعد لم يتم تنفيذها بعد. وبدلا من ذلك، وافقت على أن الدستور يمنح الولايات والكونجرس سلطة تنظيم الانتخابات، وأن متطلبات ترامب تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات.