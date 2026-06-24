أمير الكويت ووزير الخارجية الأميركي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم في الكويت سبل دعم وتنمية العلاقات على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللقاء تطرق إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستعراض كافة المساعي والجهود التي تساهم في تعزيز أمنها واستقرارها.