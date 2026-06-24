ترامب يأمر بفتح تحقيق بسبب بطء انخفاض أسعار البنزين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه أمر بفتح تحقيق مع شركات النفط الكبرى بشأن أسعار البنزين المرتفعة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن: "شركات النفط الكبرى لا تخفض أسعارها في محطات الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في الأسعار التي تدفعها مقابل النفط".

وأضاف: "هذه الأسعار تنخفض بشكل كبير! بعبارة أخرى، يتم استغلال المستهلكين".

وتحظى أسعار البنزين بأهمية سياسية في الولايات المتحدة، نظرا لاعتماد كثير من الأميركيين على المركبات العاملة بالوقود الأحفوري.

وتعرض ترامب لانتقادات بسبب شنّ الحرب وتأثيرها على تكاليف الوقود التي يتحملها ملايين الأميركيين مع اقتراب انتخابات الكونغرس في نوفمبر.

وكثيرا ما توقع بأن أسعار الوقود "ستنخفض بشكل كبير" بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال أسعار البنزين أعلى من مستويات ما قبل الحرب، لكنها انخفضت منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم.

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي (3,8 لتر) 3,93 دولارا الثلاثاء، وفقا للجمعية الأميركية للسيارات.

