خبراء أميركيون يحذرون: الفجوة التكنولوجية مع الصين تقلصت إلى أشهر معدودة

في الوقت الذي يحذر فيه قادة تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي، وهو مصطلح يُشير إلى تحالف استخباراتي يشمل كلّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، من أن العالم يفصله بضعة أشهر فقط عن تصاعد غير مسبوق في التهديدات السيبرانية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تتعثر الاستعدادات الأميركية بسبب الخلافات الداخلية في واشنطن والارتباك السائد في القطاع التكنولوجي حول كيفية قياس مخاطر هذه التقنيات، وذلك بالتزامن مع التقدم الصيني المتسارع في هذا المجال.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، أثار نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني مفتوح المصدر "جي إل إم - 5.2"، الذي أُطلق حديثاً، صدمة في الأوساط التقنية بعدما أثبت قدرته على مجاراة نماذج أمريكية متطورة مثل نموذج "أوبوس 4.8" التابع لشركة "أنثروبيك". وقد حظي هذا التطور باهتمام نخب وادي السيليكون، مما أثار تساؤلات ملحة حول سرعة تضييق الصين للفجوة التكنولوجية. وفي المقابل، لا تزال إدارة ترامب غارقة في نقاشات حول الطريقة الأمثل للإفراج عن نماذج "فيبل 5" و"ميثوس 5" التابعة لشركة "أنثروبيك" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن القومي.

ويتركز الخلاف الأكبر في أوساط الأمن السيبراني حالياً حول سرعة اللحاق الصيني بالركب الأميركي؛ إذ يشير تقرير جامعة ستانفورد للذكاء الاصطناعي إلى أن النماذج الصينية تحسنت جودتها بسرعة خلال العام الماضي، لتلغي تقريباً التفوق الأميركي. وفي هذا السياق، صرح ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تتفوق على الصين بفترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر فقط.

من جانبه، حذر أليكس ستاموس، رئيس الأمن السابق في فيسبوك، من التقليل من شأن القدرات الصينية غير المعلنة، مشيراً إلى أن القراصنة العسكريين الصينيين ربما "يضحكون بشدة الآن وهم يشاهدون الأمريكيين يتصارعون ويقيدون بعضهم البعض". ويخشى المسؤولون والمشرعون من لجوء الصين إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية لتعزيز قدراتها في المراقبة والعمليات السيبرانية، فضلاً عن أن تبني بكين للنماذج مفتوحة المصدر قد يجعل نظامها البيئي أكثر جاذبية على المستوى العالمي للشركات الباحثة عن بدائل للنماذج الأميركية باهظة التكلفة.

ورغم ذلك، يقلل البعض من حجم التهديد الوشيك، حيث يرى بوكار هامال، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سيكيوريتي بال إيه آي"، أن الصين لا تزال تفتقر إلى "الرقائق فائقة التطور" والبيانات الضخمة اللازمة لتطوير نماذج منافسة، مؤكداً أن الشركات الأميركية لا تزال تحتكر النسبة الأكبر من هذه الموارد.

وفي خضم هذا الجدل، كشفت شركة "أوبن إيه آي" عن نموذجها السيبراني "جي بي تي - 5.5 - سايبر" بنسخة أكثر قدرة ومرونة، والذي أثبت تفوقه بالفعل على نموذج "ميثوس 5" التابع لـ "أنثروبيك" في تقييمات رئيسية عدة، إلى جانب تفوق شركة "آيل" الأمنية في اختبارات مشابهة، في خطوة تعكس استمرار السباق التكنولوجي المحموم وسط تحديات تنظيمية وأمنية معقدة في الولايات المتحدة.