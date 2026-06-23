ترامب: الرئيس المقبل سيتسلم بلداً ناجحاً.. وإيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته أن الرئيس المقبل للولايات المتحدة سيتسلم "واحدة من أنجح البلاد في العالم".

وفيما يخص الشأن الإيراني، أوضح ترامب أن إدارته تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل مع طهران، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإيراني، إلى جانب قاعدتهم الصناعية الدفاعية، قد تعرض لضرر جسيم وأضرار بالغة سيحتاج معها إلى سنوات طويلة للتعافي.

واختتم ترامب تصريحاته بتأكيد حاسم ومباشر، مشدداً: "نحن نضمن أمراً واحداً وهو بالغ الأهمية.. إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".