ترامب: اعتقال 6 أشخاص بسبب إتلاف بركة انعكاس النصب التذكاري للينكولن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال 6 أشخاص بسبب إتلاف بركة انعكاس النصب التذكاري للينكولن، إذ أصبح الموقع الأيقوني في واشنطن نقطة اشتعال بشكل متزايد بسبب مشروع إعادة التأهيل الذي بلغت تكلفته أكثر من 14 مليون دولار والذي سار بشكل خاطئ.

وزعم ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقديم أدلة داعمة، وجود "شق بطول 350 قدماً" في الطلاء، في وقت تواجه فيه الإدارة موعداً نهائياً فرضته على نفسها لإصلاح التجديد الفاشل قبل الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الأمة الأسبوع المقبل.

وأوضح ترامب: "تم استدعاء 7 أشخاص بسبب إتلاف البركة"، مضيفاً: "لقد تم ذلك بشكل متعمد وإجرامي، وكان على شخص ما أن يعمل بجد، ربما في ظلام الليل، لخلق مثل هذه الحالة".

ولم تستجب شرطة المتنزهات ووزارة الداخلية على الفور لطلبات التعليق على ادعاء ترامب.

فيما تحققت وكالة "أسوشيتد برس"، من اعتقال رجل واحد بعد ملامسته للطلاء المقشر بالفعل" بينما يحاول العمال الاتحاديون التعامل مع تكاثر الطحالب في المياه، وتم تركيب البطانة كجزء من مشروع لإصلاح البركة التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان، والذي تضمن وضع طبقة جديدة في قاعها بلون أطلق عليه ترامب اسم "أزرق العلم الأميركي".

وقال ترامب: "إن (بعض المياه) سيتم تصريفها من البركة (إما قبل أو بعد الرابع من يوليو، لإجراء الإصلاح الدائم"، ولم يتضح من منشوره ما هو حجم أو نطاق أو تكلفة الإصلاح الدائم.