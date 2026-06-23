العراق.. مصادرة أكثر من 85 مليون دولار في "قضية فساد" عدنان الجميلي

أعلن القضاء العراقي الثلاثاء مصادرة أكثر من 85 مليون دولار عُثر على جزء كبير منها مخبّأة داخل منازل وفي حُفر في الأرض، في إطار قضية فساد مرتبطة بعدنان الجميلي.

وكان وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي قد أوقف الشهر الماضي في محافظة صلاح الدين في شمال العراق.



وأورد مجلس القضاء الأعلى في بيان أن التحقيقات في "الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم" وآخرين، أسفرت "اليوم (الثلاثاء) عن ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار".



وكان جزء من هذه الأموال "مخبأ في منازل عدد من الأشخاص" فيما كان "الجزء الآخر مخبأ تحت الأرض بعمق أربعة أمتار تم العثور عليها بعد حفر الأرض بآليات متخصصة".



وأصبح بذلك "مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ 98 مليار دينار و11 مليون دولار"، أي ما يزيد مجموعه عن 85 مليون دولار.



وبناء على "اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه"، أُلقي القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، وفق البيان.



وشملت الإجراءات القانونية في هذه القضية كذلك "ضبط وحجز 70 عقاراً و21 عجلة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدّر بنحو 3 كيلوغرامات"، بحسب بيان آخر لمجلس القضاء الأعلى.