نتنياهو يجدد دعوته للتحرر من الاعتماد العسكري على أميركا

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء دعوته إلى تعزيز الاستقلالية العسكرية للدولة العبرية وتقليل اعتمادها على الدعم الأميركي.

وقال نتنياهو لضباط الاحتياط المشاركين في دورة تدريبية في الضفة الغربية المحتلة "أقدّر كثيرا الدعم الذي تلقيناه من أصدقائنا الأميركيين، لكننا بحاجة إلى التحرر من التبعية وبناء منظومة تسليح مستقلة خاصة بنا"، وفق بيان لمكتبه صدر الثلاثاء.

وجاءت دعوة نتنياهو هذه في 18 يونيو، أي غداة توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو اتفاق عارضته إسرائيل بشدة.

وأضاف "نحن بحاجة إلى منظومة تسليح مستقلة خاصة بنا، يجب أن نصنّع أسلحتنا بأنفسنا".

وتلقت إسرائيل منذ العام 1948، أكثر من 300 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية (بعد احتساب التضخم)، وفقا لأرقام مجلس العلاقات الخارجية. وهذه المساعدات تعتبر الأكبر التي تحصل عليها أي دولة منذ العام 1946.

وبموجب اتفاق وقع في العام 2016 ودخل حيز التنفيذ في العام 2019، تحصل إسرائيل على مساعدات مالية لشراء أسلحة بقيمة تقارب 3,8 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل نحو 15 في المئة من ميزانية الدفاع.

وستواصل العمل بهذا الاتفاق حتى عام 2028.

وكان نتنياهو قد أعلن في مناسبات سابقة رغبته في إنهاء اعتماد إسرائيل على الدعم الأميركي.

وفي يناير، قال لمجلة "ذا ايكونومست"، بأنه يأمل في تحقيق ذلك خلال عقد، وعاد في مايو وقال لشبكة "سي بي إس" الأميركية، إنه يرغب في أن يصل حجم الدعم إلى "الصفر".