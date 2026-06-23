الرئيس الليتواني يوافق على استقالة الحكومة بعد تغييرات في الائتلاف الحاكم

وافق الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا، اليوم، على استقالة حكومة بلاده برئاسة إنغا روجينيني بعد تسعة أشهر من توليها المهام، وذلك لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة إثر تغييرات داخل الائتلاف الحاكم.

وتستمر الحكومة المستقيلة في تسيير الأعمال حتى تسمية حكومة جديدة، إذ يملك رئيس البلاد 15 يوما لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه، وذلك عقب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي ودعت فيها روجينيني فريق عملها.