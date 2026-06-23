ترامب ينتقد سلوك دول "الناتو".. ويلوّح بعدم مساعدتها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، إن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حال طلبت ذلك، بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأميركية في إيران.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "أنفقنا كل هذه الأموال. ثم عندما نريد ربما الحصول على مساعدة في أمور صغيرة... يقولون لا، نفضل عدم المساعدة".

وشدد على أنه "من الغباء قول ذلك، لأننا بدورنا نستطيع أن نقوله لهم ذلك إذا أردنا، وقد نفعل ذلك"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة مع الحلف، من المقرر أن يحضر ترامب قمة الناتو في أنقرة الشهر المقبل.