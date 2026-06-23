كتاب "تغيير النظام": الثقة المفرطة والقرارات المندفعة تقوضان رئاسة ترامب الثانية

يسلط كتاب وثائقي جديد يحمل عنوان «تغيير النظام» (Regime Change)، للصحافيَّين ماغي هابرمان وجوناثان سوان، الضوء على كواليس الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبيناً كيف ساهمت الثقة المفرطة، والارتجال، والقرارات المندفعة في إعاقة مسار إدارته.

ووفقاً لموقع "سيمافور"، يكشف الكتاب، الذي أثار حالة من الترقب والقلق داخل البيت الأبيض قبيل صدوره اليوم الثلاثاء، تفاصيل حساسة حول سياسات ترامب؛ أبرزها دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيادة ترامب نحو الحرب، فضلاً عن التعامل "الكارثي" لإدارته مع أزمة ملفات جيفري إبستين.

كما يتطرق العمل إلى إدارة ترامب الشخصية لهجمات وزارة العدل ضد خصومه السياسيين، وسخريته المستمرة من قادة الأعمال المتملقين. ويشير المؤلفان إلى أن دائرة المستشارين الفاعلة التي يصغي إليها الرئيس حالياً تتصدرها شخصيات مثل الاستراتيجي الجمهوري المخضرم روجر ستون.

ويلخص الكتاب، الذي يوثق عودة ترامب للسلطة بعد خروجه في عام 2021، أسلوب الرئيس في إدارة المشهد السياسي العام باقتباس صريح يطالب فيه مساعديه بصناعة الأحداث، قائلاً: "نحن بحاجة إلى حبكات درامية مفاجئة".