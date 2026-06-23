ترامب يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران ويحذر من عدم الالتزام بالاتفاق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحراز تقدم جيد في مسار التفاوض للتوصل إلى "اتفاق عادل ومعقول" مع إيران، ونقلت وكالة رويترز عنه تحذيره في الوقت ذاته من أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات حازمة في حال عدم التزام طهران ببنود الاتفاق.

وأوضح ترامب أن الأموال الإيرانية المجمدة، التي من المُقرر الإفراج عنها، ستُشترط تخصيصها حصراً لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأميركيين. وفي سياق متصل، أشار إلى نجاح إدارته في التخلص من مستويات القيادة الأولى والثانية والثالثة في النظام الإيراني.

وعلى الصعيد الإقليمي، طمأن ترامب بشأن أمن الملاحة البحرية، مشدداً على أن الوضع في مضيق هرمز "جيد جداً"، وأن المضيق مفتوح بشكل كامل ويشهد تدفقاً طبيعياً لكميات كبيرة من إمدادات النفط.