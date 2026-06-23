بناء رادار عملاق في كندا بالشراكة مع أستراليا

وقّعت أستراليا وكندا، أمس، اتفاقية لبناء نظام رادار فائق القدرات بتصميم أسترالي في كندا، بقيمة 1.75 مليار دولار.

ووقّع وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، ووزير الدولة الكندي لمشتريات الدفاع، ستيفن فور، المرحلة الأولى من الاتفاقية لتوفير تغطية رادارات الإنذار المبكر من الحدود الكندية الأميركية إلى القطب الشمالي، وقال مارلز للصحافيين: «ما يعنيه هذا حقاً هو قيام شراكة بين أستراليا وكندا في ما يتعلق بالتطوير المستقبلي» للرادار الذي يطلق عليه «رادار ما وراء الأفق». من جهته، قال فور: «بينما يواجه العالم وقائع استراتيجية واقتصادية جديدة، لا أستطيع أن أفكر في شريك أقوى للعمل معه أكثر من أستراليا».