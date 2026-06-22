اعتماد نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية، بتفويض من القادة العرب خلال دورته العادية المستأنفة الـ 165 المنعقدة، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، تعيين نبيل فهمي، بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو 2026، خلفاً لأحمد أبو الغيط.

ورحبت مصر في بيان، باعتماد نبيل فهمي، وأعربت عن خالص التمنيات للأمين العام الجديد بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد بما يسهم في مزيد من تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التنسيق والتعاون العربي، وصون الأمن القومي العربي وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.