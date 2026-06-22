قطر: 13 قتيلاً في انفجار رأس لفان

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 13 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 66 آخرون إثر انفجار وقع أمس الأحد في مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الواقعة لن تؤثر على أي شيء يتعلق بالصادرات أو الاحتياجات المحلية، مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد موعد استئناف العمليات في المصنع المتضرر في الوقت الحالي.



وأضاف أن لا مخاطر بيئية جراء الانفجار، موضحاً أن ما حدث في رأس لفان كان حادثاً وليس عدواناً أو تخريباً، وأنه يجري حالياً العمل على تحديد سبب الانفجار، ولم يؤثر الحادث على القدرات التصديرية.