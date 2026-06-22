فانس: تقدم كبير مع إيران.. وتفاهمات بشأن هرمز وعودة المفتشين الدوليين

أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، اليوم الاثنين، إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "وضعنا آليات لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وإزالة الألغام، وتفادي التصعيد وتبادل إطلاق النار".

وأضاف: "ستستمر المحادثات الفنية على مدار الأسبوع".

كما أشار إلى موافقة إيران على دعوة المفتشين الدوليين إلى أراضيها، وذلك بعد إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد نائب الرئيس الأميركي أن بلاده تعمل على وضع آلية لنزع سلاح «حزب الله» وخفض التصعيد في لبنان.