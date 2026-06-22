"قطر للطاقة" تعلن السيطرة على حريق بمصنع برزان إثر حادث تشغيلي في رأس لفان

أعلنت قطر للطاقة السيطرة على الحريق الذي اندلع الليلة إثر حادث تشغيلي وقع أثناء بدء العمليات في مصنع برزان بمدينة رأس لفان الصناعية. وأوضحت "قطر للطاقة" في بيان لها، أن الحادث أدى إلى انفجار وحريق في المصنع المخصص لتلبية احتياجات الغاز المحلية، مشيرة إلى أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ التي تمكنت من احتواء الحريق والسيطرة عليه.