"الداخلية" القطرية: وقوع انفجار في مصنع في "رأس لفان" أسفر عن عدد من الإصابات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني. وأكدت الوزارة أن فرق الدفاع المدني تباشر التعامل مع الحادث.

وفي وقت لاحق، أوضحت الوزارة أنه إلحاقاً لما سبق، نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن عدد من الإصابات، دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث.