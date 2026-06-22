طوارئ في الصين لمواجهة مخاطر سوء الأحوال الجوية

فعّلت الصين استجابة وطنية طارئة من المستوى الرابع في مقاطعات آنهوي وهوبي وهونان وقويتشو، لمواجهة مخاطر الكوارث الجيولوجية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، حذرت توقعات الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة جنوب الصين، ما يرفع احتمالات وقوع انهيارات أرضية ومخاطر جيولوجية في أقاليم عدة، من بينها أجزاء من آنهوي وهوبي وهونان وقويتشو.

ودعت وزارة إدارة الطوارئ الصينية السلطات المحلية إلى متابعة تطورات الطقس والفيضانات بشكل دقيق، في وقت تعتمد الصين نظام استجابة للطوارئ من أربعة مستويات، يعد المستوى الأول الأعلى خطورة.