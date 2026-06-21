ترامب: إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأميركية، اليوم الأحد، "إنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم".

وأضاف ترامب: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك.. أميركا قد تأخذ 20% من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز".

وأشار الرئيس الأميركي، إلى أن واشنطن ستفرض رسوم عبور في مضيق هرمز إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

كما طالب الرئيس الأميركي إيران بمنع حلفائها في لبنان من "إثارة المشاكل"، تحت طائلة استئناف الضربات على أراضيها، في ظل المفاوضات الجارية في سويسرا بين البلدين.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" في إشارة إلى المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، "يجب على إيران أن توقف فوراً وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل. وإذا لم تفعل، فسنضرب إيران بقوة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر!".