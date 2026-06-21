فانس: إيران كانت دوماً سبباً لعدم الاستقرار الإقليمي

قال نائب الرئيس الأميركى جيه دى فانس الذي يحضر محادثات أميركية إيرانية بسويسرا، إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة تحول حاسمة، حيث يمكنه إما أن يبدأ صفحة جديدة أو يعود إلى "النهج القديم".



وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ومسؤولون إيرانيون كبار قد وصلوا إلى سويسرا، اليوم الأحد، لبدء مفاوضات رسمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز اتفاق مؤقت هش لإنهاء الحرب في إيران، وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً.



وذكر فانس في تصريحات مقتضبة مع انطلاق المحادثات، التي أُطلق عليها اسم "قمة بحيرة لوسيرن" أن: "السؤال المطروح أمامنا الآن هو إلى أي مدى يمكننا أن ننجز معا أكثر مما حققناه حتى الآن؟ وهل يمكننا بدء صفحة جديدة؟."



وأضاف: "هل يمكننا تغيير العلاقات في الشرق الأوسط بشكل دائم، أم نعود إلى الطريقة القديمة في إدارة الأمور، وهو ما لا نفضله، لكنه بالتأكيد أمر قد يحدث. وتابع:"إيران كانت دوما سبباً لعدم الاستقرار الإقليمي".



و‌قال نائب الرئيس الأميركي إن دونالد ترامب ‌طلب "فتح صفحة جديدة" لإحداث ‌تغيير في ‌علاقات الولايات ‌المتحدة ‌مع إيران، وإن المحادثات الفنية ‌التي بدأت ⁠في سويسرا ⁠ستسمح للجانبين بالجلوس معا ⁠والعمل ⁠على حل القضايا المختلفة".

وأضاف:"الرئيس دونالد ترامب منحنا التفويض لإيجاد حل دبلوماسي لمجموعة كبيرة من القضايا".