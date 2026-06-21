أميركا.. إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بمدينة شيكاغو

أصيب 12 شخصا بجروح جراء إطلاق نار عشوائي استهدف تجمعا للأشخاص في أحد شوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.

وأفادت شرطة المدينة بأن شخصين كانا يستقلان سيارة دفع رباعي أطلقا النار باتجاه الحشد قبل أن يلوذا بالفرار، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بينهم أربع نساء، وقد نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفرضت الشرطة وفقا لوكالة أسوشيتد برس طوقا أمنيا حول موقع الحادث، وبدأت تحقيقا وعمليات بحث واسعة لتعقب الجناة.