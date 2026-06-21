ترامب يتهم مخربين باستخدام مواد كيميائية للإضرار ببركة نصب لينكولن التذكاري

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "مخربين" باستخدام مواد كيميائية لإلحاق الضرر بـ "بركة الانعكاس" (Reflecting Pool) التي تم تجديدها حديثاً بالقرب من نصب لينكولن التذكاري في العاصمة واشنطن.

ووفقاً لقناة "فوكس"، أوضح ترامب أن التخريب طال السطح الداخلي للبركة والعشب المحيط بها، مشيراً إلى أن جهات إنفاذ القانون تجري تحقيقات نشطة في الحادثة. ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من إنجاز مشروع ترميم للبركة بتكلفة 14.8 مليون دولار، وعقب حادثة تخريب سابقة تضمنت حفر رسائل مبطنة على العشب في منطقة "ناشونال مول".

وأكد الرئيس الأميركي أن السلطات المختصة تمكنت من إزالة 75% من الطحالب التي ظهرت في البركة مؤخراً نتيجة التخريب، متعهداً بإصلاح المنطقة المتضررة بالكامل مطلع الأسبوع المقبل.