"أكسيوس": تفتيش المواقع النووية الإيرانية هدف أميركي بسويسرا

تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق خطوة مبكرة لبناء الثقة مع إيران خلال الجولة الأولى من المحادثات التي تستضيفها سويسرا، عبر الحصول على موافقة إيرانية تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المواقع النووية التي تعرضت لقصف أميركي وإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين إقليميين مطلعين أن واشنطن ترغب في أن تختتم الجولة الأولى من المفاوضات بدعوة إيرانية رسمية لمفتشي وكالة الطاقة الذرية لزيارة تلك المواقع، في خطوة قد تشكل مؤشرا عمليا على التزام طهران بمسار التفاوض الجديد.

وأشار التقرير إلى أن آخر زيارة مماثلة لمفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى هذه المواقع جرت قبل الحرب في يونيو 2025.

وبالتزامن مع انطلاق المحادثات، وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات، فيما وصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.