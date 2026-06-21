"الأوبزرفر": ستارمر يتجه للاستقالة غداً وترتيب "خروج منظم" بعد فقدانه دعم أغلبية "العمال"

أفادت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية بأن رئيس الوزراء كير ستارمر، يتجه للإعلان عن جدول زمني لمغادرة منصبه في "داونينغ ستريت" هذا الأسبوع، وسط توقعات بصدور بيان رسمي غداً الإثنين لترتيب "خروج منظم".

وبحسب الصحيفة، توصل ستارمر إلى قناعة باستحالة استمراره في منصبه عقب مشاورات مكثفة مع وزراء في الحكومة ومستشارين وقادة نقابيين، وذلك تزامناً مع العودة القوية لآندي بيرنهام إلى البرلمان إثر فوزه الكاسح في الانتخابات الفرعية بدائرة "ميكرفيلد".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر داخل حزب العمال أكدت نجاح بيرنهام في تأمين دعم أكثر من 201 نائب، وهو ما يتجاوز نصف نواب الحزب؛ مما يُفقد ستارمر ثقة مجلس العموم، ويجعل من بيرنهام البديل الأبرز الذي يُعول عليه نواب الحزب لكبح الصعود السياسي لحزب "إصلاح المملكة المتحدة".