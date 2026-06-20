مشاركة باكستانية رفيعة المستوى في محادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا

أعلن مكتب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، عن انطلاق محادثات فنية اليوم الأحد في سويسرا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ بنود "مذكرة تفاهم إسلام آباد". وأكد المكتب أن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش سيشاركان شخصياً في هذه المباحثات المرتقبة التي تُعقد بين واشنطن وطهران، في خطوة تبرز ثقل الدور الباكستاني ومشاركته على أعلى المستويات في سير الحوار بين الجانبين.