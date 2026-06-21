رئيس مكتب زيلينسكي يرفض جائزة الدولة البولندية

ذكر رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريلو بودانوف، أنه سيحذو حذو كبير دبلوماسيي بلاده في إعادة جائزة الدولة البولندية. وكتب بودانوف على تطبيق «تيليغرام»، أمس أنه سيتنازل عن وسام الضابط الذهبي «صليب الاستحقاق» لجمهورية بولندا، الذي حصل عليه العام الماضي. يأتي ذلك رداً على قرار الرئيس البولندي، كارول ناوروكي بالتنازل عن وسام «النسر الأبيض» الذي منحه إياه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويكمن جوهر الخلاف في الإرث الدموي للمقاتلين السريين في الجيش الأوكراني المتمرد، الذين يتم تكريمهم بسبب مقاومتهم للحكم السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية. غير أنه خلال الحرب، ارتكبت القوات مجازر بحق عشرات الآلاف من البولنديين واليهود في ما يعرف الآن بغرب أوكرانيا.