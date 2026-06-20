إصابة 12 شخصاً في إطلاق نار من سيارة دفع رباعي على حشد بشارع في شيكاغو

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 12 شخصاً من بين حشد كان متجمعاً في أحد شوارع شيكاغو أصيبوا بطلقات نارية بعد أن توقفت سيارة دفع رباعي وبدأ شخصان بداخلها إطلاق النار.

وأضافت الشرطة في بيان صحافي أن السيارة غادرت حي ساوث سايد، تاركةً شخصين، كلاهما من الذكور، في حالة حرجة عقب إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة. وأصيب أحدهما بطلق ناري في الفخذ.

وتراوحت أعمار المصابين، وهم ثمانية رجال وأربع نساء، بين 17 و47 عاماً، وكانوا يتلقون العلاج في أربعة مستشفيات.

وقالت الشرطة إن رجلا آخر تعرض لإصابات غير معروفة، لكنه رفض تلقي العلاج الطبي.

واستجابت الشرطة في البداية لبلاغ يفيد بإصابة شخص واحد بالرصاص، وعثرت على امرأة مصابة بطلقين ناريين في ظهرها، ورجل مصاب بأربع إصابات سطحية (خدوش ناتجة عن الرصاص) في ظهره. وأُدرجت حالة كليهما على أنها مستقرة.