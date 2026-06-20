فانس: لا دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إنه لا يوجد دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد في المحادثات.

وأضاف في تصريحات لـ "فوكس نيوز" أنه من الممكن إجراء محادثات مع إيران غداً الأحد، متوقعاً أن يتوجه إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين.

وأكد أن الولايات المتحدة ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، معرباً عن ثقته بقدرة بلاده على الحفاظ على وقف إطلاق النار.