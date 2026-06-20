ترامب: إيران منيت بهزيمة عسكرية كاملة خلال الحرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران منيت بهزيمة عسكرية كاملة خلال الحرب.

وأضاف في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال"، اليوم السبت، أن إيران أفلتت من العقاب بارتكابها للجرائم لمدة 47 عاماً إلى أن جاء وتغير كل شيء.

وأكد أن الرئيس الأسبق باراك أوباما منح طهران مليارات الدولارات نقداً ولم يستخدم الجيش الأميركي الذي كان يعاني من الضعف للقيام بما كان يجب فعله لكبح جماح إيران.