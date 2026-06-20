وفاة شخص إثر اصطدام قطارين في بريطانيا

قالت شرطة النقل البريطانية أمس ‌الجمعة ​إن شخصاً واحداً لقي حتفه إثر تصادم قطارين في بيدفورد على بعد 100 كيلومتر شمالي لندن. وتم استدعاء أجهزة الطوارئ حوالي الساعة 05:15 مساء (1615 بتوقيت جرينتش) إلى الخط الواقع جنوب بيدفورد، حيث وقع الحادث بين قطارين تابعين لشركة "إيست ‌ميدلاندز ريلواي".

وأظهر مقطع مصور نشره أحد الركاب على مواقع التواصل ‌الاجتماعي ما بدا أنه مقدمة أحد ‌القطارات متشابكة مع مؤخرة القطار ‌الآخر، مع بقاء ‌العربات في وضع مستقيم على القضبان.

وقال رئيس ​الوزراء كير ‌ستارمر في ​بيان "تعازيّ لأسرة الشخص ⁠الذي فقد حياته للأسف، وللذين أصيبوا بجروح خطيرة". وقالت خدمة الإسعاف في ​شرق ⁠إنجلترا ⁠إنه تم نشر عدد كبير من طواقم الإسعاف، بما في ذلك أكثر ⁠من 20 سيارة إسعاف وست طائرات إسعاف.

وأضافت أن شخصاً واحداً لقي حتفه في مكان الحادث، وأصيب 11 شخصاً بجروح بالغة ‌و22 بجروح خطيرة و56 بجروح طفيفة. وقال نائب ​رئيس الشرطة إن أجهزة الطوارئ تعمل في موقع الحادث، في حين تعمل السلطات لمعرفة ملابسات ما حدث.