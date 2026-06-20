اكتشاف أول إصابة بإنفلونزا الطيور في استراليا
أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز اليوم اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة "إتش5إن1" في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد.
وذكرت كولينز أن الفحوصات أكدت إصابة الطائر، الذي عُثر عليه على شاطئ يقع على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب شرقي بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية.
وكانت السلطات قد أعلنت أمس الجمعة أن الفحوصات أثبتت إصابة الطائر البحري المهاجر، الذي عُثر عليه في متنزه كيب لو جراند
الوطني بالولاية، بإنفلونزا الطيور.
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