اكتشاف أول إصابة بإنفلونزا الطيور في استراليا

أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز اليوم اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من ​السلالة "إتش5إن1" في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد.

وذكرت كولينز أن الفحوصات أكدت إصابة الطائر، الذي ‌عُثر ⁠عليه على شاطئ يقع على ‌بعد حوالي ⁠700 كيلومتر جنوب ​شرقي ⁠بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وكانت ⁠السلطات قد أعلنت أمس ⁠الجمعة أن الفحوصات أثبتت إصابة الطائر البحري المهاجر، ⁠الذي ​عُثر ⁠عليه في متنزه كيب لو جراند

الوطني بالولاية، بإنفلونزا الطيور.